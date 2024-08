La stampa estera continua a riportare proposte anche ricche fatte dai nerazzurri a diversi club europei.

Recentemente, dal Portogallo sono giunte notizie che riguardano le ambizioni di mercato dell’Inter, con un’attenzione particolare volta verso un potenziamento della linea difensiva.

Il retroscena

Secondo quanto emerso da fonti portoghesi, in particolare dalla testata A Bola, nota per la sua vicinanza alle vicende del Benfica, il club milanese ha recentemente tentato di approcciare il difensore brasiliano Morato, talento nato nel 2001 facente parte dell’organico guidato da Roger Schmidt. La polivalenza di Morato, abile tanto nel ruolo di difensore centrale quanto su quello di fascia sinistra, avrebbe rappresentato per i nerazzurri la chiave per una maggiore flessibilità difensiva, ideale per inserirsi nel modulo tattico prediletto da Inzaghi.

Champions League

La proposta e il rifiuto

L’offerta avanzata dall’Inter al Benfica, quantificata in 18 milioni di euro più ulteriori 4 milioni di euro in bonus, non ha tuttavia sfondato il muro della dirigenza lusitana. A quanto riportato, il club lusitano non ha considerato l’offerta milanese sufficientemente allettante da cedere un elemento giudicato fondamentale per gli equilibri della squadra; in realtà però Morato non è una presenza costante nell’undici titolare.

Prospettive future

L’Inter potrebbe rivedere la propria offerta o volgere lo sguardo verso altri possibili rinforzi; la seconda sembra l’ipotesi più probabile. Questo però dimostra come Oaktree per i giovani sia disposto anche ad anticipare quantità di denaro non proprio minime.

