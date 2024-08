L’allenatore del Genoa avrebbe chiesto l’austriaco come sostituto di Retegui che già si è accasato all’Atalanta.

L’Inter è alla ricerca di un braccetto sinistro sul mercato ma non è detto che alla fine non ci siano grossi movimenti nel reparto offensivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Genoa, dopo aver salutato Retegui, si è mostrato interessato ad Arnautovic, seguendo le indicazioni del suo allenatore, Alberto Gilardino.

Gli scenari

L’attaccante classe 1989, si trova in un bivio della sua carriera. La sua volontà di restare all’Inter anche come quarta punta in organico potrebbe scontrarsi con le dinamiche del calciomercato.

Albert Gudmundsson

L’intrigo

La situazione attuale vede anche un altro nome, quello di Albert Gudmundsson, danzare tra le voci di mercato. L’islandese per ora resta ai margini di questa trattativa, con la Fiorentina ancora in pole position anche se l’Inter rimane alla finestra, pronta ad approfittare di eventuali opportunità. Al Grifone piacciono sia Arnautovic che Correa: potrebbe essere l’ex Bologna la priorità visto che per sostituire Retegui serve una prima punta fisica. In ogni caso si pensa che il Genoa eventualmente scelga di trattare separatamente l’acquisto di un interista e la cessione di Gudmundsson.

Gli scenari

In ogni caso tutto sembra al momento ruotare attorno alla volontà di Arnautovic: se l’austriaco si confermerà convinto a restare a Milano, è probabile che Gudmundsson o non venga ceduto o vada alla Fiorentina. Contestualmente i viola potrebbero poi cedere Nico Gonzalez alla Juventus.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG