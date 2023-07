Inter, altro derby di mercato: sfida al Milan per Djalò, difensore in scadenza dal Lille

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si prospetta una nuova sfida sul mercato tra Inter e Milan per Tiago Djalò, difensore del Lille, in scadenza nel 2024.

Sul quotidiano si legge come entrambe le squadre di Milano stiano monitorando la situazione, pensando ad un’offerta per anticipare la concorrenza, magari direttamente a gennaio.

L’articolo Inter, altro derby di mercato: sfida al Milan per Djalò proviene da Inter News 24.

