L’allenatore della Feralpisalò Stefano Vecchi ripercorre le due brevi parentesi alla guida dei nerazzurri tra il 2016 ed il 2017.

Stefano Vecchi a Tuttosport ritorna sulle sue 5 gare in cui è stato allenatore dell’Inter; ecco le sue impressioni. “La prima volta, quando fu esonerato De Boer, sapevo che dovevo tenere il posto caldo a Pioli”.

Stefano Pioli

“A fine stagione subentrai nuovamente, proprio a Stefano, ma anche in quel caso ho preferito non illudermi immaginando che la stagione successiva sarebbe arrivato un nuovo tecnico. Mi tengo l’orgoglio di quelle 3 vittorie in 5 partite in momenti molto delicati e vedere giocatori che ho plasmato nel settore giovanile nerazzurro, tipo Dimarco, essere punti di forza dell’Inter e arrivare fino alla Nazionale“.

