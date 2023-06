Nella sede dell’Inter nel pomeriggio di oggi si è tenuto un vertice di mercato: tra i temi affrontanti anche quello di Kalidou Koulibaly

La natura dell’incontro avvenuto nel pomeriggio in sede dell’Inter, al quale hanno partecipato Zhang, Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin, era prettamente di calciomercato: delineato il piano per questa estate e passi avanti fatti per Kalidou Koulibaly.

#Ausilio, #Marotta e #Baccin hanno lasciato insieme la sede, non è escluso che i dialoghi proseguiranno al ristorante. Per adesso emerge questa linea: autofinanziamento e buone idee già impostate. Koulibaly a buon punto. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) June 13, 2023

Come riporta Pasquale Guarro, all’uscita dalla sede dei dirigenti nerazzurri, questo è quanto trapela: passi avanti fatti per Koulibaly ed un mercato che sarà all’insegna dell’autofinanziamento, come avvenuto negli ultimi anni.

L’articolo Inter, anche Marotta, Ausilio e Baccin lasciano la sede: cosa trapela su Koulibaly proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG