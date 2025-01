Inter ancora condizionata dalla Supercoppa: cosa serve per ritornare al top

L’ex allenatore Arrigo Sacchi si è focalizzato sul momento attuale dei nerazzurri che hanno perso Supercoppa e pareggiato contro il Bologna.

Nel mondo del calcio, un singolo evento può avere un impatto monumentale sul morale e le prestazioni di una squadra. Questo è stato chiaramente il caso dell’Inter, la cui recente sconfitta nella Supercoppa contro il Milan ha lasciato segni evidenti.

La delusione per la perdita di un trofeo ha avuto, secondo le analisi, un peso non indifferente anche nel pareggio contro il Bologna.

La reazione

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere sul momento attuale dei nerazzurri: secondo lui la squadra possiede le qualità per essere considerata la migliore del campionato. Tuttavia, queste recenti battute d’arresto suggeriscono che la strada verso il successo richiede non solo abilità, ma anche una forte resistenza psicologica.

L’avviso

Sacchi osserva con occhio critico ma fiducioso il futuro dell’Inter, sottolineando come sotto la guida di Inzaghi, cresciuto notevolmente come allenatore, la squadra possa aspirare a grandi traguardi. L’ex c.t. azzurro non esita a elogiare la dirigenza e il parco giocatori, entrambi di primo livello, ma ricorda che il successo non è mai garantito e richiede costante impegno e maturità. In questo processo, la figura dell’allenatore assume un ruolo cruciale, in quanto deve saper motivare e dirigere l’intero gruppo verso l’obiettivo comune.

L’appello ai singoli

In particolare, Sacchi evidenzia l’importanza di avere elementi di spicco nel gruppo come Lautaro Martinez e Dimarco, capaci di influire positivamente sulle dinamiche di squadra. Questi giocatori, con la loro personalità forte, possono fornire quel supporto morale e tecnico indispensabile nei momenti difficili. “L’Inter che abbiamo ammirato nella stagione dello scudetto era una squadra vera, che ragionava collettivamente, guai a perdere questa caratteristica”; chiosa l’ex tecnico.

