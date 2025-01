Correa verso l’addio immediato: cosa filtra

L’attaccante argentino, nonostante abbia segnato più di Arnautovic e Taremi, almeno per quel che riguarda il campionato, è comunque l’ultimo nelle gerarchie.

Negli ultimi tempi, il calciomercato dell’Inter ha attirato l’attenzione per le possibili mosse future, segnate da strategie complesse che mirano a rafforzare la squadra preservando l’equilibrio economico.

Tra queste, spicca il caso di Joaquin Correa, attaccante argentino il cui percorso con la maglia nerazzurra potrebbe avvicinarsi a un bivio decisivo.

Il rendimento

Arrivato per più di 30 milioni di euro dalla Lazio, il Tucu pochissime volte in maglia nerazzurra è riuscito a mostrare il suo talento. L’attaccante è stato uno dei pochi errori della dirigenza nerazzurra negli ultimi anni anche se la sua ultima stagione in biancoceleste, tra l’altro con Inzaghi in panchina, fu certamente notevole.

Futuro incerto

Ora l’Inter sembra orientata a non rinnovare il contratto di Joaquin Correa, in scadenza a giugno. La separazione tra il giocatore e il club sembra ormai un dato di fatto, con la possibilità che l’addio avvenga già nella sessione invernale di mercato, a patto che si presenti una soluzione conveniente per entrambe le parti.

La prospettiva di un trasferimento

Secondo Inter Live, il Galatasaray emerge come potenziale destinazione per l’attaccante argentino. Il club turco è alla ricerca di un rinforzo offensivo per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Mauro Icardi, un altro ex Inter. Quest’ultimo , infatti, ha subìto un serio infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi fino alla prossima stagione, creando un’esigenza in attacco che il Galatasaray vorrebbe soddisfare con l’acquisizione di Correa. Tuttavia, il club turco ha manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto soltanto se il giocatore si liberasse ora a costo zero.

