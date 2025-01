Inter: Inzaghi prepara cambiamenti per sorprendere l’Empoli

Dopo tanto parlare di mercato e di infortuni, domani i nerazzurri torneranno in campo a San Siro per sfidare i toscani.

L’Inter si appresta a sfidare l’Empoli in una partita che si preannuncia ricca di emozioni e aspettative.

Con l’ambizione di mantenere il proprio trend positivo, la squadra nerazzurra si prepara ad affrontare questo impegno con alcune novità di formazione.

Voglia di rilancio e rientri

Dopo un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca contro il Bologna, l’Inter cerca di rialzarsi e di proseguire il proprio percorso con determinazione, sfruttando al meglio il ritorno in campo di alcuni giocatori chiave, recuperati giusto in tempo per questa sfida. Inzaghi può sorridere per il rientro di Francesco Acerbi che, dopo un periodo di allenamento personalizzato dovuto a un infortunio, è riuscito a ritornare in gruppo e sarà disponibile per la partita contro l’Empoli. Un altro rientro significativo è quello di Henrikh Mkhitaryan, completamente recuperato e pronto a dare il suo contributo.

Gli acciaccati

La situazione di Davide Frattesi resta invece da valutare: il centrocampista, dopo aver seguito un programma differenziato, potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Non ci sarà, però, Joaquín Correa, il cui rientro in campo è previsto per la sfida successiva contro il Lecce, mentre Yannick Bisseck e Hakan Calhanoglu necessitano di più tempo per recuperare.

Possibili scelte di formazione

Il Corriere dello Sport fa il punto poi sugli 11 che potrebbero sfidare l’Empoli domani sera. Con l’assenza di Calhanoglu e una sfida di Champions League all’orizzonte, Kristjan Asllani potrebbe essere risparmiato, lasciando spazio a Piotr Zielinski nella gestione della cabina di regia. In difesa, invece, Benjamin Pavard e Carlos Augusto si candidano per sostituire Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, affiancando Stefan de Vrij, in quello che potrebbe essere un rinnovato trio difensivo per affrontare l’impegno contro l’Empoli. Nessun dubbio sul tandem offensivo, che sarà quello titolare.

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi prepara cambiamenti per sorprendere l’Empoli, su Notizie Inter.