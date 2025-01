Inter contro Empoli: la scelta di Inzaghi che nessuno si aspettava… sarà la mossa giusta?

Il tecnico nerazzurro prepara una sfida per certi versi delicata: tra esclusioni eccellenti, chance per chi è in crisi e il rischio di pagare caro le sue scelte.

Verso l’ormai imminente sfida dell’Inter contro l’Empoli, l’attenzione si concentra non solo sulla pressante necessità di una vittoria per i nerazzurri, ma anche sulle strategie e le scelte tecniche dell’allenatore Simone Inzaghi.

La squadra nerazzurra affronta la sfida cercando di ridurre il distacco dal leader della Serie A, il Napoli, e ottimizzare le condizioni della squadra per gli impegni futuri.

Necessità di vittoria

L’Inter giunge a questo appuntamento consapevole del fatto che ogni partita gioca un ruolo cruciale nella lotta per il vertice della classifica. La squadra, dopo la vittoria del Napoli di ieri, ha sei punti di svantaggio e sente il peso della necessità di trionfare stasera per mantenere il passo.

Le scelte

Inzaghi, con gli occhi puntati sia sulla gara di stasera che sulla prossima sfida europea a Praga, sembra orientato a gestire le risorse della squadra con cura, pianificando di lasciare in panchina alcuni giocatori chiave come Bastoni e Thuram, oltre al rientrante Mkhitaryan.

Il retroscena

Tra le figure che catalizzano particolare attenzione ci sono Mehdi Taremi e Kristjan Asllani, due giocatori che hanno recentemente attraversato momenti di difficoltà e critiche da parte dei tifosi. In particolare, l’iraniano è ancora alla ricerca del suo primo gol in Serie A, un traguardo importante tanto per il suo morale quanto per la sua conferma all’interno della squadra. Come svela la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha avuto dei colloqui con i due giocatori col chiaro obiettivo di ribadire la fiducia nei loro confronti: entrambi stasera dovranno cercare di rispondere alle ultime prestazioni deludenti.

