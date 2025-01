Questa sera Inter-Empoli, la situazione e dove vederla in TV

I nerazzurri tornano in campo in campionato e affrontano i toscani nel tentativo di non lasciar scappar via il Napoli ieri vittorioso a Bergamo.

L’appuntamento con il calcio di Serie A riserva sempre emozioni e incontri che scaldano il cuore dei tifosi.

La 21esima giornata del campionato italiano di calcio vedrà uno scontro tra due squadre che hanno storie e obiettivi diversi per la stagione: l’Inter e l’Empoli. La partita si preannuncia ricca di emozioni e momenti di sport di alto livello, alimentando l’attesa dei supporter di entrambe le fazioni.

La gara

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire l’evento senza perdere un minuto di gioco, è importante sapere che la partita Inter-Empoli è prevista per domenica 19 gennaio alle ore 20:45.

Il momento delle due squadre

I nerazzurri hanno l’occasione di allungare sull’Atalanta ma l’obiettivo primario è non aumentare il distacco dal Napoli capolista che, con due gare giocate in più ha 6 punti di vantaggio. I toscani, invece, si trovano al 14º posto in classifica con 20 punti dopo 20 partite disputate. La squadra ha ottenuto 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, segnando 19 gol e subendone 25.

Come seguire il match

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Gli spettatori avranno a disposizione vari mezzi attraverso cui vivere l’esperienza del match. Sarà possibile seguire l’incontro attraverso l’app di DAZN su smart TV, garantendo così un’esperienza visiva simile a quella offerta dalla televisione tradizionale ma con la flessibilità dello streaming. In aggiunta, il match potrà essere visto anche tramite streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet, permettendo ai tifosi di non perdere nemmeno un’azione anche se sono lontani dalla comodità di casa loro.

