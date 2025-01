Frattesi alla Roma? Il grande ostacolo che nessuno si aspettava: il colpo rischia di saltare?

Arrivano aggiornamenti quotidiani sulla vicenda riguardante l’ex mezzala del Sassuolo: intano oggi per lui nuova panchina.

La questione riguardante il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e obiettivo prioritario della Roma in questo mese di gennaio, si sta rivelando un vero e proprio rebus.

Mentre la finestra del mercato invernale giunge nelle sue fasi più calde, ci sono aspetti che sembrano intralciare l’esito positivo dell’operazione, delineando un panorama di stallo: La Repubblica fa luce sulla questione.

La situazione attuale

Davide Frattesi, attualmente sotto contratto con l’Inter, è considerato dalla Roma come il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. La sua volontà di trasferirsi, motivata dalla ricerca di maggior spazio in campo, si scontra però con le richieste economiche dell’Inter, che valuta il giocatore 45 milioni di euro. Una cifra non facile da raggiungere per la Roma, specialmente a causa dell’attuale stallo nelle cessioni di alcuni suoi elementi chiave.

Complessità

La strategia della Roma prevedeva inizialmente le cessioni di Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini per finanziare l’acquisto del nerazzurro, in linea con le ambizioni di rinnovamento espresso dalla dirigenza sotto la guida della famiglia Friedkin. Tuttavia, la ferma volontà di Pellegrini di restare a Roma, unita alla mancanza di offerte concrete per i giocatori in questione, ha rallentato notevolmente il piano di rafforzamento. Mentre anche il Napoli mostra interesse per il giocatore ma non procede con offerte ufficiali, quanto detto sopra impedisce alla Roma di avanzare un’offerta concreta all’Inter.

Gli scenari

Con il calciomercato che si avvicina rapidamente alla sua chiusura, il tempo per la Roma per concretizzare questa ambiziosa operazione si riduce drasticamente. Il nodo centrale resta l’assenza di cessioni significative che potrebbero finanziare l’acquisto di Frattesi. La situazione appare sempre più un “ora o mai più”, con poche settimane a disposizione per sbloccare una trattativa complessa: in ogni caso i nerazzurri vorrebbero aspettare la fine del girone di Champions League per eventualmente perfezionare la cessione.

Leggi l’articolo completo Frattesi alla Roma? Il grande ostacolo che nessuno si aspettava: il colpo rischia di saltare?, su Notizie Inter.