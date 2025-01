Inter: torna il doppio impegno ma Inzaghi sa come affrontarlo, spunta una richiesta particolare

I nerazzurri stasera affronteranno l’Empoli per poi concentrarsi sulla gara molto importante di Praga.

L’Inter si trova ad affrontare una sfida particolare in questo periodo della stagione.

Nonostante le evidenti capacità e i risultati eclatanti ottenuti in alcune partite, come le vittorie schiaccianti contro Verona, Lazio e Cagliari, i nerazzurri hanno mostrato alcune incertezze nel mantenere il vantaggio e chiudere le partite.

La prospettiva degli impegni Champions

Il prosieguo della stagione appare denso di impegni cruciali, in particolare per quanto riguarda la Champions League. Con due partite chiave all’orizzonte, contro lo Sparta Praga e il Monaco, l’Inter ha l’opportunità non solo di assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale ma anche di alleggerire il proprio calendario per febbraio, puntando a una gestione più oculata delle risorse a disposizione. Ottenere risultati positivi in queste sfide significative consentirà alla squadra di affrontare con maggiore serenità parte della seconda metà della stagione.

Il dilemma della gestione

Chiaramente però bisogna pensare gara dopo gara per non rivivere i fantasmi di 2 stagioni fa, quando la squadra sottovalutava spesso avversari alla portata finendo per chiudere il campionato con ben 12 sconfitte. Inzaghi quindi tiene tutti sull’attenti per la sfida all’Empoli di stasera con una richiesta ben precisa.

Il segreto per non stancarsi troppo

Il Corriere dello Sport suggerisce che una soluzione al problema delle troppe fatiche dei titolari potrebbe essere quella di puntare a chiudere le partite il più presto possibile. Tagliare la testa al toro quando il gioco lo permette non solo ridurrebbe i rischi di rimonte inaspettate ma aiuterebbe anche la squadra a conservare energie preziose per le gare successive. Questo approccio risulta ancora più rilevante considerando il calendario fitto dell’Inter, che vede i nerazzurri impegnati sia nel campionato domestico che in competizioni europee.

