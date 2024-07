I nerazzurri sono intenzionati a comprare un difensore centrale che sappia giocare in una difesa a 3 per sopperire al lungo stop di Buchanan.

L’Inter dopo aver visto sfumare Cabal si sta prendendo tutto il tempo a sua disposizione per valutare bene su quale difensore investire; d’altronde non serve cercare un titolare e soprattutto la prima giornata è tra poco più di 3 settimane. Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’è anche quello di Jaka Bijol, centrale difensivo dell’Udinese.

Interesse in crescita

L’Inter non è più sola nella corsa per accaparrarsi il classe ’99. A mettere pressione sui nerazzurri ci pensa l’Atletico Madrid, club che già in passato ha concluso diversi affari con i friulani, Nehuen Perez e Nahuel Molina sono solo alcuni esempi.

Nahuel Molina

La Lotta si Accende

Secondo TuttoUdinese anche Bologna e Fiorentina hanno espresso un concreto interesse per il giocatore sloveno ma la valutazione che ne fanno i friulani non è affatto bassa. Il prezzo di partenza fissato dall’Udinese per lasciar andare Bijol è di 19 milioni di euro, una cifra importante che riflette il valore attuale del giocatore sul mercato. Questa valutazione, tuttavia, potrebbe subire variazioni in base alla domanda e alla possibile asta che si potrebbe creare tra i club interessati.

Le intenzioni dei nerazzurri

La proprietà dell’Inter preferisce che si investa su profili giovani ma in realtà al momento non c’è tanto budget da investire; al momento l’attenzione di Marotta e Ausilio sembra focalizzata su altri obiettivi.

