Nell’ambito del calcio italiano, uno degli argomenti che sta suscitando maggiore interesse nelle ultime settimane è la situazione che vede protagonista Federico Chiesa e la sua posizione all’interno della Juventus.

Il rebus

Il calciatore, che ha avuto una scorsa stagione al di sotto delle aspettative, si trova in una fase delicata della sua carriera: il dialogo con la società sul possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sembra non aver portato a una soluzione concreta. Il disaccordo tra le parti sembra essere profondo, tanto che il nuovo allenatore bianconero, Thiago Motta, ha già fatto sapere che Chiesa non rientra nei suoi piani tattici per la squadra.

Federico Chiesa

Gli scenari

La valutazione di mercato di Federico Chiesa è attualmente stimata intorno ai 20 milioni di euro, una cifra influenzata sia dall’imminente scadenza del suo contratto sia dalle recenti prestazioni sul campo. Nonostante il giocatore possa contare su un certo interesse da parte di club esteri, tra cui Manchester United e Newcastle, che valutano possibili offerte per accaparrarsi le sue prestazioni, sul fronte italiano le proposte concrete sembrano latitare. La Roma, ad esempio, ha mostrato un interesse iniziale per il giocatore, per poi indirizzarsi verso altre opzioni, prediligendo l’acquisto di valori emergenti come Soulé.

L’ipotesi Inter

La situazione viene descritta come una “partita a scacchi” dal Corriere della Sera: Chiesa sembra orientato a valutare con attenzione le opzioni future, senza chiudere la porta a nessuna eventualità, inclusa quella di rimanere in bianconero fino alla scadenza del contratto per poi valutare un passaggio a parametro zero, opzione che sembra trovare favore nell’Inter.

