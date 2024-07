I nerazzurri continuano a monitorare la situazione che riguarda la difesa dell’Arsenal.

L’Inter continua a riflettere sul difensore centrale da acquistare per sopperire all’infortunio di Buchanan. Dopo aver perso la possibilità di aggiudicarsi Cabal, passato alla Juventus, il club rivolge ora la sua attenzione verso nuovi obiettivi. Tra questi, emerge il nome di Jakub Kiwior, difensore 24enne attualmente in forza all’Arsenal, ma con un’esperienza pregressa nello Spezia, che sembra attrarre particolarmente l’interesse dell’allenatore Simone Inzaghi.

Jakub Kiwior

Gli scenari

Il polacco rappresenta per i nerazzurri un’opportunità di mercato di rilievo. La sua giovane età, abbinata all’esperienza maturata sia in Serie A con lo Spezia sia nella Premier League con l’Arsenal (anche se non ha giocato tantissimo), lo rendono un candidato ideale per rinforzare la difesa nerazzurra. La stima di Simone Inzaghi nei suoi confronti non è un mistero e l’arrivo di un nuovo giocatore sul versante di centro-sinistra dell’Arsenal, Riccardo Calafiori, potrebbe effettivamente ridurre lo spazio a disposizione per Kiwior, rendendo più concreta la possibilità di un suo trasferimento.

La trattativa

L’Inter al momento non ha budget da investire e perciò predilige la formula del prestito con diritto di riscatto per Kiwior, tentando di mantenere una certa flessibilità nell’operazione. D’altro canto, l’Arsenal, come riporta il sito di Repubblica, si dimostra meno incline a compromessi, puntando a stabilire sin dall’inizio un obbligo di riscatto. Non è detto però che col passare delle settimane le cose possano cambiare.

