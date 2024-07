L’allenatore nerazzurro può sorridere visto che sembrano ridursi i tempi di recupero dei due giocatori che occupano l’infermeria.

L’infortunio occorso a Tajon Buchanan durante la Coppa America aveva lasciato l’Inter e i suoi tifosi in apprensione, costringendo la dirigenza nerazzurra a valutare opzioni per rinforzare la fascia sinistra. Tuttavia, le ultime novità provenienti dall’infermeria sembrano offrire un barlume di speranza e la cosa in teoria potrebbe incidere sulle mosse di mercato della squadra.

L’indiscrezione

Tuttosport rivela che l’ex Club Brugge sta facendo notevoli progressi nel suo percorso di riabilitazione dopo la rottura della tibia in allenamento. Contrariamente alle aspettative iniziali, l’esterno canadese potrebbe tornare in campo già verso la fine di ottobre e non a novembre o addirittura alla fine dell’anno. Tale sviluppo rappresenta una notizia positiva per l’allenatore Simone Inzaghi, che vede così rafforzarsi l’opzione di non accelerare la ricerca di un sostituto o di un vice-Bastoni sulla catena di sinistra. Chiaramente Buchanan starà ai box ancora per un po’ e se ne saprà di più nelle prossime settimane quando tornerà ad allenarsi a Milano.

Tajon Buchanan

Il lungodegente

Oltre ai progressi di Buchanan, l’Inter accoglie con entusiasmo il ritorno di Francesco Acerbi. Dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto a fine campionato per risolvere il problema di pubalgia, il difensore oggi è tornato in gruppo. Si pensa quindi che non dovrebbero esserci problemi per la sua presenza alla prima di campionato il 17 agosto.

