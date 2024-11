Con Calha l’Inter continua l’impressionante catena di indisponibilità stagionali ed ora i numeri iniziano davvero ad essere inevitabile spia di qualcosa che non va. Nel mai sopito mondo del calcio italiano, le squadre sono costantemente sotto i riflettori non solo per le prestazioni in campo, ma anche per come gestiscono le sfide fisiche e le avversità che impattano i giocatori durante la lunga stagione. Tra queste, l’Inter si distingue per aver affrontato un numero significativo di infortuni che hanno interessato diversi membri della squadra, incidendo sulla formazione e sulle strategie del tecnico Simone Inzaghi. Gli inizi turbolenti La stagione dell’Inter ha preso il via con un handicap non indifferente, con tre giocatori importanti fuori gioco per infortunio. Buchanan, dopo una frattura alla tibia patita durante la Coppa America, ha affrontato un lungo percorso di recupero prima di poter ritornare in campo. Anche Zielinski e De Vrij hanno avuto un avvio […]

