Il regista turco ieri ha subìto un altro infortunio e ovviamente i nerazzurri si sono subito preoccupati consci della sua importanza. Nel competitivo mondo del calcio, l’infortunio di un giocatore di livello internazionale può rivelarsi un grave contrattempo sia per il club che per la nazionale. Il caso di Hakan Calhanoglu ha suscitato preoccupazioni per entrambi: arrivano novità sulle sue condizioni, le rivela Sky Sport. Il precedente L’ex Milan ha già subìto un’elongazione all’adduttore durante Roma-Inter del 20 ottobre. Tuttavia, la sua determinazione e l’efficace lavoro dello staff medico gli hanno permesso di tornare in campo già per la sfida contro Venezia il 3 novembre. Lo scenario attuale richiede un’attenzione simile, se non maggiore, data la frequenza e l’intensità delle partite in questo periodo della stagione. Lo stop accusato ieri durante la partita di Nations League tra Turchia e Galles ha visto Calhanoglu lasciare il campo al termine del primo […]

Leggi l’articolo completo Calhanoglu si ferma di nuovo: quanto grave è l’infortunio? Arriva il primo responso, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG