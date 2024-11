Continuano a susseguirsi le voci che vedono i nerazzurri poco convinti di Asllani nonostante un rinnovo firmato da poco. Nell’universo del calcio di Serie A, l’Inter sembra aver gettato le basi per un’affascinante mossa di mercato che potrebbe riscrivere il futuro della sua mediana. La squadra meneghina guarda avanti, precisamente al gennaio del 2025, con un’operazione di mercato che potrebbe riservare piacevoli sorprese. Il diktat A delineare la visione di mercato dell’Inter è la volontà di puntare su giovani promesse, seguendo le linee guida dettate dalla nuova proprietà, Oaktree. L’obiettivo è chiaro: investire in talenti emergenti per garantire un ricambio generazionale costante e favorire, allo stesso tempo, la sostenibilità economica del club a lungo termine. La situazione I nerazzurri ringiovaniranno diversi reparti, il punto interrogativo è sul centrocampo visto che in rosa c’è Asllani che con i suoi 22 anni non è affatto anziano. Dubbi ci sono sulle sue prestazioni […]

