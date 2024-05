Entro il 20 maggio, dopodomani, il presidente nerazzurro dovrà restituire 370 milioni ad Oaktree o perderà il controllo del club.

Ieri è stata una giornata intensa per Suning, con diverse conference call fino a sera. Poco fa è arrivata una lettera di Steven Zhang che lamenta ostracismo da parte di Oaktree che è ancora in attesa che il prestito concesso nel 2021 gli venga restituito. 3 anni dovevano bastare per trovare un nuovo acquirente per l’Inter: ora il tempo stringe e le decisioni finali sono imminenti.

Accordo fallito

Pimco è ormai fuori dai giochi per il rifinanziamento: quest’ultimo fondo stava per trovare l’accordo con l’attuale proprietà nerazzurra per un prestito di 430 milioni da restituire in 3 anni. Oaktree, invece, è sempre più presente, sia per l’oggi che per il futuro del club nerazzurro.

Steven Zhang

Gli scenari

Gli attori principali ora sono l’Inter e Oaktree, con il fondo californiano che detiene un pegno sulle azioni del club e una clausola del 20% sulla futura cessione della società. Tre gli scenari possibili secondo la Gazzetta dello Sport. Il primo, meno probabile, prevede che Oaktree conceda una proroga di qualche giorno o di qualche mese. Il secondo scenario implica una riapertura delle trattative con Oaktree stesso per un rifinanziamento a breve termine al fine di permettere la vendita del club nei prossimi 6 mesi. Infine, il terzo scenario vedrebbe Oaktree escutere il pegno e prendere il controllo dell’Inter; a quel punto il fondo californiano gestirebbe la successiva vendita del club (visto che pare assodato che non voglia tenerlo).

