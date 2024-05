La deadline si avvicina sempre più e i margini di manovra per l’attuale proprietà del club nerazzurro si riducono.

Sono giorni decisivi per il futuro societario dell’Inter, si tratta di questioni talmente importanti che sembra passato in secondo piano il fatto che domani la squadra riceverà la coppa per la vittoria dello Scudetto.

Nulla di fatto

Steven Zhang ha 1 giorno e mezzo di tempo per restituire i 375 milioni di euro, interessi inclusi, prestatigli da Oaktree nel 2021. Sembrava in dirittura d’arrivo un accordo con un altro fondo: Pimco avrebbe prestato 430 milioni da restituire nel 2027 con cui il presidente nerazzurro avrebbe risarcito Oaktree. Nelle ultime ore invece è uscita la notizia che Pimco ha mollato la trattativa: Zhang qualche ora fa ha pubblicato una lettera sul sito ufficiale del club meneghino in cui accusa il fondo debitore di ostracismo nei suoi confronti.

Steven Zhang

Il futuro

Insomma sembra sempre più probabile che Zhang non riuscirà a pagare il debito: a questo punto, come sostiene La Repubblica, le quote in possesso di Suning passeranno al fondo Oaktree che però dovrà pagare una cifra importante (si farà una stima del valore dell’Inter e da questa si sottrarrà la cifra del prestito) per escutere il pegno. La società quindi avrà un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo presidente. Sul lato sportivo non dovrebbe cambiare nulla nell’immediato.

L’articolo Zhang insolvente: l’Inter si prepara al cambio di proprietà, ecco cosa succede ora proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG