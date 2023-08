Dato da ormai molti giorni in dirittura d’arrivo, l’affare per il portiere svizzero invece non si sblocca nonostante la volontà del giocatore.

L’Inter si augurava di regalare ad Inzaghi il nuovo portiere durante la tournée in Giappone conclusasi oggi ma così non è stato. Il prescelto per sostituire Onana è Yann Sommer, estremo difensore il cui contratto tuttora in essere col Bayern Monaco ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro.

Giuseppe Marotta

I nerazzurri hanno ottimi rapporti con i bavaresi e volevano risparmiare qualcosina ma i tedeschi non hanno certezze sul rientro del titolare Neuer e non riescono a trovare un sostituto, motivo per cui c’è impasse. La dirigenza nerazzurra si è stancata di aspettare e quindi secondo la Gazzetta dello Sport se la situazione non si risolvesse nei prossimi 2 giorni pagheranno la clausola.

