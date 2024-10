Il giornalista Paolo Condò si interroga sulle cause che stanno portando i nerazzurri a subire tanti goal in più rispetto alla passata stagione. Quando il campionato di Serie A si avvia a fermarsi per la seconda volta a causa delle partite di Nations League ed in generale per gli incontri delle squadre nazionali, troviamo il Napoli in testa alla classifica con 16 punti, inseguono l’Inter a 14 e la Juventus a 13. I nerazzurri sono essere partiti peggio rispetto alla passata stagione anche se in effetti fare meglio era quasi impossibile; stupisce la quantità e le modalità dei troppi goal incassati dalla squadra di Inzaghi. L’insidia del calendario Paolo Condò su La Repubblica pone l’attenzione su un paio di aspetti. “L’Inter, risalita al secondo posto grazie alla sventatezza della Juve, a metà novembre giocherà contro il Napoli quattro giorni dopo la sfida di Champions con l’Arsenal. È un dettaglio da […]

