I nerazzurri non si alleneranno fino a mercoledì mentre i convocati nelle rispettive nazionali sono già partiti. In seguito alla recente vittoria contro il Torino, l’Inter ha assistito alla partenza di diversi dei suoi calciatori, i quali si sono uniti alle rispettive squadre nazionali per gli impegni internazionali. In questa fase Inzaghi lavorerà con chi rimarrà a Milano e, rispetto agli anni scorsi, non sono pochi: c’è da porre limiti all’emorragia di goal. Preparazione al ritorno in campo Chi è rimasto ad Appiano Gentile durante questo intervallo internazionale si dedica intensamente agli allenamenti, mirando a mantenere elevati livelli di preparazione fisica e tattica. Le condizioni del centrocampista Questa pausa assume un’importanza cruciale in funzione della preparazione al rientro in campo, fissato contro la Roma, dove si punta al recupero e alla piena disponibilità di Nicolò Barella. Il centrocampista, in lotta contro i tempi per superare un infortunio subìto durante il […]

