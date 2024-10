Il regista albanese, nonostante le innate qualità di cui è dotato, fatica ad imporsi in nerazzurro e potrebbe essere ceduto. In un calcio dove le aspettative su calciatori giovani sono elevate e la pazienza spesso ridotta, si delinea una situazione di incertezza professionale per Kristjan Asllani, talento albanese in forza all’Inter. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra per 3 stagioni senza riuscire a imporsi come elemento imprescindibile della rosa, il futuro del centrocampista sembra pendere su una bilancia sempre più incline verso l’addio. Il rendimento in nerazzurro Nonostante la chiara fiducia riposta in Asllani al momento dell’acquisto dall’Empoli con l’etichetta di promessa del calcio albanese, il classe 2002 non ha finora replicato le aspettative, accumulando meno di 800 minuti di gioco nella scorsa stagione. In generale ha sempre risentito della fortissima concorrenza in squadra: Marcelo Brozovic prima e Hakan Calhanoglu poi, si sono rivelati avversari troppo ostici per lui. Fine […]

Leggi l’articolo completo Inter: Asllani è in bilico, due possibili sostituti aleggiano su di lui, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG