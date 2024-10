I nerazzurri quasi certamente interverranno sul mercato in difesa nella prossima stagione per sostituire almeno uno dei due centrali in rosa. Nell’ambito di una strategia orientata verso il futuro e la valorizzazione dei talenti, l’Inter sta puntando il suo interesse su un promettente difensore spagnolo, il cui ingresso potrebbe significare un apporto importante per la squadra milanese nel medio-lungo termine. L’Inter ha da poco accolto tra le sue fila Tomas Palacios, talento considerato di grande prospettiva, pronto ad incantare i tifosi con le sue prestazioni anche se magari non in brevissimo tempo. La situazione Questa operazione di mercato s’inserisce in un piano ben più ampio che vede i nerazzurri attenti a scoprire e valorizzare nuovi talenti. La difesa in particolare è sotto osservazione, soprattutto in vista della scadenza dei contratti di Acerbi e de Vrij nel 2025, rendendo così primaria la ricerca di validi sostituti. Il talento in ascesa Nel […]

