Ai microfoni di Mediaset parla parla Asllani, ecco cosa dice il centrocampista nerazzurro dopo la vittoria in Champions della sua Inter.

Sono queste le parole di Asllani, il centrocampista dell’Inter parla a Mediaset dopo la vittoria in Champions League: “Era un girone molto difficile che potevamo chiudere al Camp Nou con me, è andata male però la squadra ha reso facile una partita tosta. Non ho dormito per l’errore contro il Barcellona, ma i ragazzi sono stati bravi a tirarmi su. Mi spiace, spero di rifarmi presto. Vediamo quando ricapita se la passo o tiro (ride, ndr). Ora testa alla Sampdoria.” Così a Mediaset infinity.

Bucciantini a Radio Sportiva parla così: “C’è una differenza tra la Juventus e l’Inter. I nerazzurri avevano qualcosa da ritrovare, per quello fatto nel presente e nel recente passato. Dovevano semplicemente ritrovare qualcosa che aveva già costruito. Lukaku e Brozovic danno altre possibilità ma ce ne sono diverse per Inzaghi. Basti pensare a Calhanoglu, che come regista sta facendo bene. Oppure Mikhitaryan, che ha dato equilibrio. Infine a Dzeko.“

