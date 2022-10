Sono queste le parole di Sabatini a Radio Sportiva che parla dell’Inter ma soprattutto di Dimarco dopo la prestazione di ieri.

Ecco le parole di Sandro Sabatini a Radio Sportiva che parla di Dimarco dopo la prestazione in Champions League con l’Inter: “Dimarco ha un sinistro che mi ricorda quello di Clarence Seedorf. Non è affatto male. Questo ragazzo ha un calcio incredibile, in Italia nessuno è come lui. Lautaro Martinez è già un top. L’attaccante titolare dell’Argentina è per forza un top. Sinceramente io penso che abbia bisogno di un grande attaccante accanto per esserlo.”

Conclude così il giornalista: “Secondo me il giocatore che ha esaltato di più Lautaro non è Romelu Lukaku, ma Edin Dzeko. Io sono un fan di Dzeko da sempre. Il bosniaco è un grande campione, ha classe ma ha 36 anni e tutte le partite non può reggerle.“

