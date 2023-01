Ecco le parole di Asllani, il giovane centrocampista dell’Inter, ecco cosa dice a InterTV dopo la vittoria in Coppa Italia.

Sono queste le parole di Asllani, il giovane mediano dell’Inter prelevato in estate dall’Empoli parla così a InterTV dopo il successo in Coppa Italia contro il Parma di Gigi Buffon: “Ho trovato poco spazio all’inizio ma è normale quando le squadre sono molto chiuse. Poi loro nel secondo tempo si sono aperti di più e io sono riuscito a giocare meglio. Sono felice per la prestazione, ora testa alla prossima.“

Conclude così il centrocampista albanese: “Dovrei rivederli, il primo me lo ricordo bene ma il secondo no. Sono felice di aver aiutato la squadra e spero di continuare così.“

Il giornalista Fabrizio Biasin su Twitter parla così di Asllani: “In mezzo alle tante (troppe) note negative di Inter-Parma, una cosa buona ieri s’é vista: Asllani è stato tutto tranne che perfetto, ma ha fatto vedere di avere idee, piedi delicati e tanta personalità. Bravo.”

