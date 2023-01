Il giornalista Andrea Paventi parla dell’Inter a Sky Sport 24, ecco cosa dice sull’Inter dopo la vittoria in Coppa Italia.

Ecco cosa dice il giornalista Andrea Paventi su Sky Sport 24, analizza il successo dell’Inter dopo i supplementari contro il Parma: “Per Skriniar ieri c’è stata una mobilitazione completa della curva e dello stadio. Tutti i tifosi vogliono che questo rinnovo arrivi e lo stanno comunicando in tutti i modi anche durante gli allenamenti. Lui è sentito come un giocatore importante che più volte ha dimostrato il suo senso di appartenenza all’Inter. Quindi ci si aspetta una fumata bianca nelle prossime settimane.“

Conclude così: “Acerbi aveva già trovato il gol con il Monza, poi annullato, e ieri ne ha segnato un altro. È un giocatore molto importante in una linea difensiva a tre con Skriniar e Bastoni. Per una difesa che comunque ha incassato tantissimi gol in questa stagione questo è stato l’assetto che ha retto meglio. Lui può giocare anche a sinistra per dar fiato a Bastoni come ha fatto ieri a partita in corso quando ha permesso a Dimarco di spingere di più. Da questo punto di vista le rotazioni li ci sono e Inzaghi ha la possibilità di farle.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG