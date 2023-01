Sono queste le parole del famosissimo giornalista Xavier Jacobelli che su TMW Radio parla così dell’Inter dopo la Coppa Italia.

Ecco cosa dice il giornalista Xavier Jacobelli che su TMW Radio analizza l’Inter dopo la vittoria contro il Parma in Coppa Italia: “Ieri l’Inter ne ha approfittato per fare ampio turnover, abbiamo visto poi come nel finale inserendo diversi titolari l’Inter abbia ribaltato la partita. A Monza è chiaro che l’errore arbitrale ha condizionato la partita, questo non toglie nulla ai meriti di Palladino del Monza. Anche il Parma si è presentato a San Siro dimostrando di essere una signora squadra, vanno riconosciuti anche i meriti degli avversari. Non sono assolutamente stupito dalla prestazione del Parma, né tantomeno dalle difficoltà dell’Inter.“

Conclude su Buffon: “Parliamo di un uomo che ha iniziato la sua carriera a 16 anni, ne sono passati 29 ed è ancora sul campo. Ieri sera ha ribadito di essere un vero mito del calcio mondiale, lo ha dimostrato con quella clamorosa parata su Dzeko che ha di fatto permesso a un gran bel Parma di arrivare fino ai supplementari contro l’Inter.“

