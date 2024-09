Il club giallorosso potrebbe cambiare ancora a centrocampo proponendo una cifra interessante ai nerazzurri per l’albanese.

La Roma ha vissuto una sessione estiva di mercato molto particolare ed il fatto che l’inizio di stagione non sia stato brillante la proietta già verso la sessione invernale. La squadra capitolina, infatti, potrebbe presto avviare trattative piuttosto interessanti per rafforzare il proprio centrocampo, e una delle piste più calde porta dritto a uno dei talenti dell’Inter.

Le necessità dei capitolini

La Roma si trova in una fase di ristrutturazione della propria rosa, specialmente nel reparto mediano. La mancata cessione di Bryan Cristante durante l’ultima sessione di mercato ha impedito al club giallorosso di cercare un sostituto adeguato, lasciando il tecnico De Rossi non pienamente soddisfatto delle opzioni a sua disposizione. La possibile partenza di Cristante a gennaio potrebbe quindi accelerare i piani della Roma per cercare un nuovo volto che potrebbe portare freschezza e qualità al centrocampo.

Kristjan Asllani

La proposta

Secondo Inter Live la Roma sembra pronta a bussare alla porta dell’Inter con un’offerta di 25 milioni di euro per un rinforzo di peso. Il giocatore al centro di queste voci di mercato è l’albanese Kristjan Asllani, centrocampista che, nonostante il talento indiscusso, sta trovando poco spazio in nerazzurro.

La situazione

Per il momento, quanto emerso resta nel campo delle ipotesi. Tuttavia, nei mesi a venire, la situazione potrebbe evolvere rapidamente, soprattutto se la Roma dovesse concretizzare la cessione di Cristante.

