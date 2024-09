Il laterale olandese ha accettato le condizioni poste dalla società per il prolungamento del vincolo che lo lega al club nerazzurro.

Il futuro di Denzel Dumfries sembrava incerto fino a poco tempo fa ma ora le ultime notizie suggeriscono un significativo cambiamento di prospettive per il calciatore e il suo rapporto con il club milanese.

Il prolungamento

L’olandese finora è stato poco impiegato da Simone Inzaghi ma ha ben figurato con la sua nazionale; per quel che riguarda le notizie extra campo, pare che l’ex PSV Eindhoven abbia finalmente trovato una solida base di accordo con l’Inter per la prosecuzione della sua avventura in nerazzurro. La notizia è stata confermata anche da Il Giorno: il calciatore è vicino a mettere la firma su un contratto che lo legherebbe al club fino al 2027, con un’opzione di estensione per un ulteriore anno fino al 2028.

Denzel Justus Dumfries

I dettagli

Lo stipendio di Dumfries dovrebbe subire un significativo incremento, passando dagli attuali 2,5 milioni di euro annui a 4 milioni. Un miglioramento sostanziale che riflette la fiducia riposta dal club nel giocatore. Inoltre, si parla dell’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto, cosa non troppo comune nel calcio italiano. Tale clausola sarebbe fissata tra i 15 e i 20 milioni di euro, e sarebbe valida esclusivamente per i club esteri; l’esterno non ha mai nascosto il desiderio di andare a giocare in Premier League.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG