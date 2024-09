L’attaccante argentino sta accusando un calo di forma dovuto ad una molteplicità di fattori: in tutto ciò non è ancora capito se giocherà o meno in Brianza.

Lautaro Martinez sta vivendo una fase di minor brillantezza sul campo. L’attaccante argentino, noto per la sua ferocia e precisione in area di rigore, è al momento impegnato in un lavoro di affinamento della forma fisica e tecnica, puntando a riacquistare quell’esuberanza realizzativa che lo ha contraddistinto nelle ultime stagioni.

Numeri che testimoniano una crisi

Dopo un periodo di magra che ha coinciso con l’intenso utilizzo sia in club che in nazionale, il Toro ha riconosciuto la necessità di riassettare le proprie energie. Con un totale di 44 partite disputate con l’Inter l’anno scorso, a cui si sommano le 10 entusiasmanti apparizioni con la maglia dell’Argentina, il suo fisico ha indubbiamente patito l’accumulo di fatica. Anche perché, a seguito dell’importante vittoria nella Coppa America, dove ha segnato il goal decisivo nei tempi supplementari contro la Colombia, come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo contributo realizzativo si è fatto più sporadico, attestandosi su una singola marcatura dal febbraio scorso. L’inizio di questa stagione ha visto quindi un Lautaro più cauto, con un rientro ufficiale agli allenamenti solo il 6 agosto, segno di un bisogno fisiologico di spezzare il ciclo di continui impegni per ritrovare le migliori condizioni.

Verso la riconquista del terreno perduto

Nonostante la fase temporanea meno prolifica, la fiducia nei confronti di Lautaro da parte dell’ambiente nerazzurro non è mai scemata. La consapevolezza delle sue capacità e del suo potenziale rimane incrollabile. Nei precedenti 3 campionati, Lautaro ha sempre superato la soglia dei 20 goal, raggiungendo il picco di 24 reti lo scorso anno. L’Inter, che nel frattempo ha trovato un super Thuram, spera che la tendenza che lo vede in continuo miglioramento possa continuare.

