I nerazzurri ritengono di essere a posto con 4 attaccanti in rosa ma si aspettano prestazioni più convincenti da due elementi.

L’Inter continua a riflettere sul rendimento dei suoi 4 attaccanti: Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno tirando la carretta ma avrebbero bisogno di più riposo, al momento Sanchez ed Arnautovic per vari motivi non danno adeguate garanzie.

Marko Arnautovic

L’idea

I nerazzurri considererebbero seriamente l’ipotesi di acquistare Mehdi Taremi già a gennaio solo se l’apporto di questi ultimi sarà deludente come avvenuto in questa prima parte di stagione; lo sostiene Tuttosport. Finora i due giocatori hanno accumulato solo 549 minuti di gioco e 1 gol (quello realizzato dal cileno in Champions League contro il Salisburgo); si tratta di un rendimento modesto (seppur con l’attenuante del brutto infortunio che ha costretto ai box l’ex Bologna per più di un mese) se confrontato con i 2.406 minuti giocati da Lautaro Martinez e Thuram, protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione. Inzaghi ama ruotare in maniera praticamente scientifica tutti i suoi uomini e si aspetta che tra titolari e riserve la differenza sia minima; cosa non avvenuta finora dopo gli addii di Lukaku e Dzeko.

La trattativa

Nel caso in cui Sanchez e Arnautovic continuino a non convincere, Taremi, che rappresenta un obiettivo a parametro zero per l’estate, potrebbe diventare il rinforzo ideale anche a gennaio. Impostare una trattativa sarebbe comunque molto difficile: è improbabile che il Porto accetti di privarsene per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro nonostante l’iraniano abbia il contratto in scadenza a giugno.

