Preiti: «Il settore giovanile dell’Inter funziona bene, Stabile? Farà bene con Inzaghi» Le parole del dirigente sportivo

Intervistato da Sportitalia, Antonello Preiti, dirigente sportivo, ha parlato del settore giovanile dell‘Inter.

«L’Inter ha un settore giovanile dove negli anni ha fatto bene. Giocare a San Siro davanti a 70mila spettatori per un giovane non è facile. Stabile aggregato in prima squadra sicuramente farà bene al ragazzo e chissà che non avevendolo a disposizione, Inzaghi non possa buttarlo nella mischia. Se la squadra ha bisogno di giovani è giusto che il mister abbia fiducia in loro».

