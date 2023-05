Alle 20.45 in quel di San Siro l’Inter affronterà l’Atalanta per la 37esima giornata di campionato: ecco la cronaca live del match

Appuntamento alle 20.45 a San Siro per l’ultima gara casalinga della stagione per l’Inter di Inzaghi, che ospita l’Atalanta di Gasperini. Di seguito, la cronaca live della partita:

INTER-ATALANTA, LA CRONACA

38′- Gol dell’Atalanta con Pasalic! Ancora da corner, stavolta la squadra di Gasperini trova la rete che accorcia le distanze. Il croato gira col destro in mischia e batte Onana (colpendo D’Ambrosio in fase di tiro).

36′- Doppia occasione per la Dea! Scalvini salta di testa su corner e non trova la porta per pochi centimetri.

35′- Vola Onana! Gran parate del portiere camerunese che manda in angolo.

34′- Calhanoglu sfiora il gol! Punizione a due con Dimarco che tocca per il tiro del turco che termina di poco a lato della porta di Sportiello.

33′- Lautaro abbattuto da de Roon, punizione per l’Inter.

29′- Momento positivo per l’Atalanta: conclusione di Koopmeiners che termina a lato.

28′- Incomprensione nella corsia destra dell’Atalanta che regala la rimessa laterale all’Inter.

23′- L’Atalanta si affaccia verso la porta nerazzurra: conclusione col mancino di Holjund parata da Onana.

19′- Azione personale di Lukaku che calcia da fuori: il suo tiro è debole e facile preda per Sportiello.

14′- Calcia Dimarco verso la porta! Conclusione centrale che Sportiello manda in angolo.

13′- Punizione da posizione pericolosa per l’Inter conquistata da Lukaku che parte in contropiede, si accentra e viene abbattuto al limite dell’area da Scalvini.

11′- Prova a reagire l’Atalanta con una conclusione dalla distanza di Ederson. Il tiro è deviato in corner dall’intervento in scivolata di Calhanoglu.

9′- Incontenibile l’inizio dei nerazzurri! Di nuovo una verticalizzazione che premia l’inserimento offensivo di Acerbi. La conclusione viene deviata dalla difesa, poi Calhanoglu ribatte in rete ma il gol è annullato per fuorigioco.

3′- Barella! Un’Inter straripante si porta sul doppio vantaggio! Azione dalla sinistra con Dimarco che calcia, Sportiello para ma non trattiene. La mezzala interista si fionda sul pallone e lo scaraventa in rete con forza.

1′- Inter subito in vantaggio!!! Costruzione dal basso dei nerazzurri, scambio tra Lautaro e Lukaku, quest’ultimo ha una prateria davanti, se la prende tutta e scarta Sportiello a tu per tu. Palla in rete e nerazzurri subito avanti!

1′- Inizia ora la gara!

INTER-ATALANTA, IL TABELLINO 2-1

Reti: Lukaku (INT), Barella (INT), Pasalic (ATA)

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Gosens, Dzeko, Bellanova, Asllani, Darmian, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Hojlund. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Muriel, Lookman, Demiral, Colombo, Bernasconi, Falleni. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

