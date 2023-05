Romelu Lukaku ha portato l’Inter in vantaggio contro l’Atalanta dopo 1′ di gioco: un chiaro messaggio mandato a Inzaghi

Uno scambio repentino con Lautaro e la rete gonfiata: Romelu Lukaku porta l’Inter in vantaggio a San Siro contro l’Atalanta.

Un chiaro messaggio mandato a Inzaghi in vista non solo della finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City, ma anche della possibile permanenza in nerazzurro.

Si tratta del 10° gol in campionato per Big Rom!

