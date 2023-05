L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato nel pre-partita del match a San Siro contro l’Inter: le parole

Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Atalanta:

SKY SPORT– «Rimane sempre una partita difficile, bisogna vedere in campo cosa succede. Siamo arrivati vicini a batterli, sarebbe eccezionale riuscirci, ma giochiamo contro una squadra molto forte che ha vinto la Coppa Italia ed è in finale di Champions. Anche noi in questo momento, però, abbiamo la voglia di fare bene. Se resto? Adesso fatemi giocare… mi avete già fatto troppe domande»

