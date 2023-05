L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del capitolo rinnovi e dei giocatori ancora in dubbio: le sue dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Atalanta:

SKY SPORT- «Non ci sono stagioni in cui non ci sono difficoltà da affrontare. Quest’anno quelle maggiori le abbiamo avute in campionato, ma è stato bravo l’allenatore a rimettere tutto in carreggiata. Abbiamo questo finale con un pizzico di sofferenza ma credo che ce la faremo. Sarebbe fondamentale chiudere oggi per avere meno stress in vista del 10 giugno, ma anche questo fa parte di questo mondo pieno di insidie».

RINNOVI- «No, questo lunedì assolutamente no. Aspettiamo che si concluda la stagione, poi con calma valuteremo. Tutti questi ragazzi meriterebbero un rinnovo per quello che hanno fatto quest’anno, poi subentra la razionalità che ci dirà cosa fare e ci farà fare le dovute valutazioni. Bastoni, Calhanoglu e Dzeko? Non voglio fare nomi, affronteremo il discorso con l’area tecnica e con il massimo rispetto per tutti»

L’articolo Marotta: «Tutti meriterebbero il rinnovo, ma poi subentra la razionalità» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG