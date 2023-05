Ben quattro giocatori dell’Inter hanno avuto un passato con la maglia dell’Atalanta, prossima avversaria in campionato

Domani l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Sono quattro gli ex della gara, come riportato sul sito ufficiale della Dea.

«Il più recente trasferimento è stato quello di Raoul Bellanova, approdato in nerazzurro via Cagliari con una breve esperienza alla Dea nella stagione 2019/20. Andando a ritroso, Robin Gosens è arrivato alla corte di Inzaghi nel gennaio 2022 dopo aver disputato 159 gare per l’Atalanta. Poche partite a Bergamo anche per Alessandro Bastoni, cresciuto nel vivaio atalantino e per Roberto Gagliardini, squalificato sabato, anche lui cresciuto a Zingonia».

L’articolo Inter-Atalanta, sono quattro gli ex della gara: ecco di chi si tratta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG