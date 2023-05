I nerazzurri dopo aver sprecato occasioni su occasioni in campionato domani sera hanno il primo match point per la qualificazione alla prossima Champions.

L’Inter domani sera affronta l’Atalanta prima di avere la prima settimana interamente libera da più di un mese. Per via della vittoria dell’andata a Bergamo agli uomini di Inzaghi basterà non perdere per qualificarsi alla Champions League 2023/24. La Gazzetta dello Sport analizza le frasi dette dal tecnico piacentino dopo la finale di Coppa Italia vinta ponendo attenzione particolare a due messaggi piuttosto chiari.

Il primo è “Siamo una squadra consapevole“: questo è un ottimo punto di partenza per un gruppo che cercherà di realizzare un sogno contro un avversario certamente più forte sulla carta. Il secondo è “Siamo in missione“, per enfatizzare il fatto che la sua squadra ha giocato ogni 3 giorni; ecco raggiungere un risultato positivo contro la Dea alleggerirebbe non poco la preparazione della finale di Champions.

