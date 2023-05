Complice l’infortunio di Correa, Dennis Curatolo potrebbe essere convocato da Inzaghi per la panchina nelle ultime due gare dell’Inter

L’infortunio di Joaquin Correa potrebbe aprire le porte all’esordio di Dennis Curatolo con la maglia dell’Inter. Per le ultime due gare di campionato Simone Inzaghi potrà contare sui soli Dzeko, Lautaro e Lukaku. Facile prevedere una continua alternanza tra i tre, che dovranno essere preservati in vista della Finale di Champions League di Istanbul del 10 giugno contro il City.

Un altro fattore che favorirebbe la convocazione di Curatolo è il Mondiale U20 che è attualmente in corso, al quale stanno partecipando Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito. Le scelte per attingere dalla Primavera nerazzurra si riducono così di molto: il giovane centravanti classe 2004 è stato già convocato sei volte in prima squadra, senza mai trovare l’esordio (era in panchina in Champions per le gare di ritorno contro Bayern Monaco e Barcellona, in Coppa Italia contro il Parma ed in campionato contro Sassuolo, Verona ed Empoli). Chissà che non arrivi proprio in queste ultime due gare di Serie A l’occasione per lui di scendere in campo per la prima volta tra i professionisti.

L’articolo Inter, Curatolo verso l’esordio? Inzaghi potrebbe concedergli una chance proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG