L’italiano ed il turco resteranno in nerazzurro anche se per la certezza ufficiale c’è bisogno di conquistare la qualificazione alla prossima Champions.

L’Inter non è concentrata solo ed esclusivamente sul campo ma anche su diverse operazioni di rinnovo. Il gran cammino in Champions League ha reso più facili diverse trattative, quella di Bastoni infatti non era cominciata così bene nonostante la volontà del difensore fosse sempre stata quella di restare.

Alessandro Bastoni

L’ex Atalanta secondo Tuttosport firmerà un contratto fino al 2028 con stipendio di 5,5 milioni a stagione più bonus. Accordo raggiunto anche con Calhanoglu che firmerà fino al 2027 con ingaggio di circa 6 milioni a stagione. Per le due firme e relativi annunci ufficiali serve solo la conferma di rientrare nei primi 4 posti.

L’articolo Inter: tutto fatto per i rinnovi di Calhanoglu e Bastoni, ecco cifre e dettagli proviene da Notizie Inter.

