L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ha raccontato alcuni aneddoti della sua passata avventura con la maglia nerazzurra

Intervistato per LeoVegas.News, Nicola Ventola ha ricordato i momenti vissuti con la maglia dell’Inter.

GOL PIÙ BELLO? –: «Sicuramente la prima rete in Champions League, quella punizione fantastica. Avevo vent’anni, c’erano Ronaldo e Baggio, ma fecero calciare me. Il Fenomeno mi tocca la palla con il tacco e mi parte un siluro. Sono riuscito a fare gol. Questo ricordo mi resterà a vita nel cuore, è stata l’emozione più grande».

COMPAGNO PIÙ DIVERTENTE? –: «Di Biagio e Materazzi. Io e Marco ci conosciamo da tempo, suo padre mi ha fatto esordire in Serie A a 16 anni con il Bari. Era nata un’amicizia forte e ci siamo ritrovati a Milano. Poi Marco parla il dialetto barese, quindi prendevamo in giro tutti senza farci capire. Ci sono tanti aneddoti belli».

RICORDI DELLO SPOGLIATOIO –: «Taribo West non giocava mai e un giorno disse all’allenatore: ‘Mister, Dio mi ha detto che devo giocare’. E il mister rispose ‘A me non ha detto nulla’. Siamo morti dal ridere, sdraiati a terra».

CALCIATORE CON PERSONALITÀ PIÙ SOLIDA? –: «Non posso non menzionare il Cholo Simeone, era incredibile, un capogruppo. Prendeva tutta la tensione e la tramutava in energia positiva».

