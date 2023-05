Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa un eventuale rinnovo di contratto di Raffaele Palladino

PAROLE – «Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo restare concentrati sulle ultime due giornate di campionato. L’obiettivo primario in questo momento è difendere l’ottavo posto e quindi dobbiamo restare concentrati sul Lecce che affronteremo in casa domenica e poi sull’Atalanta che incroceremo nell’ultima giornata. Per il rinnovo ci troveremo il 5 giugno».

