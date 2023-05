L’Inter di Simone Inzaghi dovrà stare molto attenta all’Atalanta: che a San Siro si giocherà le ultime chance di Champions League

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, Inter-Atalanta è una partita importantissima, ma Simone Inzaghi dovrà tenere gli occhi ben aperti vista la posta in palio: non solo da parte interista, ma anche orobica.

La Dea per continuare a sperare nella Champions League ha bisogno a tutti i costi di un colpo esterno a San Siro, ciò non fa altro che spingere i bergamaschi nel voler fare bene: l’Inter è avvantaggiata per una questione statistica, ma il risultato non è scontato.

