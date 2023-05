Lukaku, il futuro si deciderà tra fine giugno e inizio luglio. Chiara la volontà di Big Rom sulla permanenza a Milano

Sky Sport fa il punto della situazione sul futuro di Lukaku tra la conferma all’Inter e il ritorno al Chelsea:

«Lukaku tornerà al Chelsea e poi si vedrà tra fine giugno e inizio luglio. La volontà del giocatore è molto chiara, ma là la guida tecnica è cambiata e bisogna fare le valutazioni tra le parti: fosse per lui, avrebbe già rinnovato il prestito per un altro anno ma non dipende da lui, anche se la volontà conta molto. Ma ora non se ne parla, si pensa a lavorare in vista di domani».

