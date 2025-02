Inter, attacco a rischio crollo: la società vuole risolvere il problema con un obiettivo ben preciso

Dietro Lautaro e Thuram il vuoto preoccupa: le riserve non convincono, mentre la dirigenza studia un colpo per risolvere il problema.

L’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, trascinatori indiscussi del reparto offensivo. La loro intesa ha regalato gol e punti fondamentali, ma dietro di loro il vuoto preoccupa sempre di più. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la probabile assenza del francese contro il Genoa rischi di complicare i piani di Inzaghi, che si trova senza vere alternative all’altezza. Taremi, Arnautovic e Correa non sono riusciti a imporsi, lasciando il tecnico con poche opzioni affidabili. La situazione inizia a pesare, con partite decisive all’orizzonte e una stagione ancora lunga da affrontare. Il flop dell’iraniano ha colpito particolarmente ma c’è qualcosa che nessuno dice al riguardo.

Un tridente di riserve che non convince

Mehdi Taremi, arrivato con grandi aspettative dopo i suoi 91 gol in quattro anni al Porto, fatica a trovare spazio e continuità. Inzaghi lo ha schierato titolare solo tre volte nelle ultime dieci gare, senza ottenere risposte convincenti. L’attaccante iraniano ha segnato appena tre gol, due dei quali su rigore, e le sue prestazioni restano lontane da quelle che lo avevano reso protagonista in Portogallo. Arnautovic, prossimo ai 36 anni, ha vissuto un’annata altalenante, con appena tre reti in 399 minuti, pur regalando una vittoria preziosa contro la Fiorentina. Correa, escluso dalla lista Champions, ha giocato solo 158 minuti in tutta la stagione, segnando un gol a Verona ma è rimasto ai margini del progetto tecnico anche se stasera dovrebbe essere titolare.

Mercato in vista: l’Inter punta il nuovo Lautaro?

Con un attacco in difficoltà, l’Inter ha già iniziato a pianificare il futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo è Santiago Castro del Bologna, giovane talento che in molti paragonano a Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra vuole evitare di trovarsi nuovamente senza alternative valide e sembra pronta a intervenire con decisione nella prossima finestra di mercato. “Dicono somigli a Lautaro. La speranza è che sia davvero così”, scrive la Rosea, lasciando intendere che i tifosi potrebbero presto accogliere un nuovo attaccante con il potenziale per diventare protagonista a San Siro.

