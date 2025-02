Inter, il Feyenoord è davvero l’avversario da temere?

Il Feyenoord che ha eliminato il Milan è una squadra piena di giovani talenti, l’Inter può davvero affrontare senza paura l’ostacolo olandese?

Il prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League è il Feyenoord, squadra che ha recentemente eliminato il Milan nei playoff. Il doppio confronto si preannuncia particolarmente interessante, anche considerando i precedenti storici tra le due squadre. L’Inter, infatti, non perde da undici incontri contro formazioni olandesi, con sette vittorie e quattro pareggi. L’ultimo incrocio negativo risale al 2002, quando il Feyenoord trionfò a San Siro in una semifinale di Coppa UEFA, vincendo per 1-0. Questo storico incontro rappresenta un ricordo doloroso per i nerazzurri, ma allo stesso tempo un’occasione per invertire quel risultato e continuare la loro corsa verso il sogno Champions. Non sono pochi gli addetti ai lavori che vedono l’Inter nettamente favorita ma le partite vanno sempre giocate e la squadra di Inzaghi ultimamente tende a piacersi troppo. Tuttosport dedica un lungo approfondimento alla squadra olandese.

Un allenatore speciale e una squadra in difficoltà

In un momento di incertezze, il Feyenoord sta affrontando una situazione particolare: Pascal Booschaart, che ha allenato la squadra nel doppio confronto con i rossoneri, sarà sostituito da Robin Van Persie, ex attaccante della nazionale olandese. Van Persie, che proprio nel 2002 giocò quella memorabile partita contro l’Inter, si troverà ora a dirigere una formazione molto giovane. L’età media della squadra scesa in campo contro il Milan era di appena 23,2 anni, a causa degli infortuni che hanno decimato la rosa. Il capitano Timber, infortunato al ginocchio, non sarà disponibile per la sfida contro l’Inter, insieme a un altro giovane talento, Read, squalificato dopo l’espulsione nell’ultimo incontro.

La sfida decisiva per il futuro in Champions

Il 5 marzo l’Inter affronterà il Feyenoord in trasferta al De Kuip, prima di giocarsi il ritorno in casa l’11 marzo. Un match che potrebbe segnare un passaggio decisivo nella corsa verso i quarti di finale della Champions League, dove la vincente troverà una delle due formazioni tedesche tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Leggi l’articolo completo Inter, il Feyenoord è davvero l’avversario da temere?, su Notizie Inter.